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LOEWE パズル　コインケース
商品番号 X95704861285
商品名

LOEWE パズル　コインケース
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 6,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···グリーン1年前、正規店にて購入してます。やや使用感あります。明るいカラーです。コインケースカード7ヶ所L型で開けれるため使いやすいです。付属品箱あり。購入証明は、個人情報ありのため送付不可です。定価65000円#loewe
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