NEW ERA B.B.キャップ　LA ロサンゼルス　w/love 現行　光沢

この度は当方出品物をご閲覧いただきありがとうございます！◉商品についてニューエラのベースボールキャップの出品です。光沢のある素材感で、コーディネートの外しなどに使えるアイテムかと思います。カラーは光沢のあるネイビーとなっております。サイドバックともにアクセントのあるアイテムです。------------------------------------------------------◉サイズ・実寸サイズ71/8※素人採寸になりますので、若干の計測ミスはあるかと思います。ご了承おねがいします。------------------------------------------------------◉コンディション未使用に近い状態です------------------------------------------------------◉最後に当方もフォロー割引始めました！★〜5000円300円OFF★〜10000円500円OFF★10000円〜1000円OFF大変お手間なんですが、ご購入前にフォロー後一言いただければ幸いです！基本的に出品物もぶれることないかと思うので、よければ下記から当方アイテムの出品物見てみてください！下記が当ページの出品物となっております！#reuse_circus_出品物カテゴリ別では下記となります！#reuse_circus_#reuse_circus_#reuse_circus_カラー···ブルー形···ベースボール



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