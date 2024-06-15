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マルジェラ オニキス スクウェア シグネット リング
商品番号 X87486676970
商品名

マルジェラ オニキス スクウェア シグネット リング
ブランド名 マルタンマルジェラ
特別価格 税込 20,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MaisonMargielaのスクエアシグネットリングです。サイズは21～22号。おそらく17年に購入したもので、野口強さんが着用されていたことで人気のモデルです。素材はシルバー、ブラックの天然石はオニキスが使用されています。状態は写真を確認でお願いします。箱もおつけしますが、汚れがあるためおまけ程度にお考えください。
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