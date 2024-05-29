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- レア◎メキシコ製90s《カーハート》ダックパーカー/ブラック/メンズ2XL
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商品詳細
古着を中心に出品しております。※送料無料※コメントなしの即購入OK◎#古着shop_cotonavintage《carhartt》ダックパーカー/madeinMexico/メンズ2XLレアカラー○2XLビッグサイズ！メキシコ製カーハート90sのダックパーカー◎人気ブラックカラーのキルティング裏地が暖かいアウターです♪■COLOR:ブラック■SIZE:メンズ2XL［USXL］■実寸サイズ（※素人の採寸なので目安程度でお願いします）肩幅 55cm身幅 71cm着丈 78cm袖丈 70cm■CONDITION 【C】多少汚れ、小傷ありますが、カーハートでは傷の少ないアイテムです。※クリーニング済み。【S】未使用・デッドストック・新品【A】使用感も少なく大変状態の良い商品【B】多少の使用感はあるが目立つダメージのない商品【C】目立つ使用感や部分的にダメージがある商品【D】全体的な使用感や目立つダメージがあるが着用は可能状態は個人の印象を基準にしております。古着・ヴィンテージにご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご遠慮ください。※着画はお断りいたします。※写真のカラーは撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合があります。ご了承の上お買い求め下さい。
http://narcologia.ru/goods/preference107738.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial2316.html
http://narcologia.ru/goods/reflector57764.html
レア◎メキシコ製90s《カーハート》ダックパーカー/ブラック/メンズ2XL ...
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ビッグサイズ USA製 カーハート アクティブパーカー ダック地 ...
レア 90s古着○カーハート 企業刺繍ダックジャケット ブラウン メンズ2XL-
レアカラー Carhartt カーハート アクティブジャケット ダック地 ...
レア メキシコ製 古着○カーハート ダックジャケット ブラウン メンズ2XL-
90s USA古着○カーハート ダックジャケット キャメル メンズ2XL-
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レアデザイン《カーハート》ダックジャケット/ネイビー/メンズ2XL-
レア メキシコ製 古着○カーハート ダックパーカー グリーン メンズ2XL ...
古着 90s メキシコ製 カーハート ビッグロゴ パーカー ネイビー 2XL-
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