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インディアンジュエリー ナジャ
商品番号 G60056491608
商品名

インディアンジュエリー ナジャ
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 33,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RBのナジャになります。ここまでバランス良く、くどくないナジャはあまり無いと思います。材質···シルバー
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