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50s マクレガーウールジャケット
商品番号 E16174149319
商品名

50s マクレガーウールジャケット
ブランド名 マックレガー
特別価格 税込 19,176 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···ウールカラー···ピンクあまり見ない色だと思います。中綿もありますので冬でも問題なくきていだけるとおもいます。状態もかなりいいです。値段交渉、質問等ございましたらコメントよろしくお願いします。
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