50s マクレガーウールジャケット

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素材···ウールカラー···ピンクあまり見ない色だと思います。中綿もありますので冬でも問題なくきていだけるとおもいます。状態もかなりいいです。値段交渉、質問等ございましたらコメントよろしくお願いします。