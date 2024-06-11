nike vintage cap 赤タグ

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nikeの赤タグvintagecapになります。コレクションとして持っていましたが泣く泣くの出品になります…古着屋にて購入してから一度も被っていませんし購入時から状態は良かったので問題はないかと思います。この機会に是非よろしくお願い致します。hiphopgangvintagenikepolosportsjunkmaniakohhカラー...グリーン