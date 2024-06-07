WINGROCK ウィングロック　OLDペンダントトップ

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商品詳細
WINGROCKウィングロックのOLDメタルトップ(金インディアンフェス)ネックレスです。経年の使用に伴う小キズはございますが、目立ったキズ、ダメージはございません。中古品にご理解のある方、ご検討願います。ご不明な点がございましたらコメント願います。
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