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90s banana republic レザー　キャップ　usa製
商品番号 D98929324207
商品名

90s banana republic レザー　キャップ　usa製
ブランド名 バナナリパブリック
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90年代頃のbananarepublicのヌバックのレザーキャップになります。アメリカ製最大約62cm作りは浅めです。素人採寸のため誤差にはご了承ください。
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