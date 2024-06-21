R365 リング　指輪　タングステン　ドラゴン　耐久性　ブルー　龍紋　プレゼント

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●ご購入希望の方へ●事前に希望サイズをコメントしてください。※サイズによっては在庫切れになっているものもございますので予めご了承ください。✅ご入金当日〜3日以内までに発送❦✅包装はクッション製の防水プロ資材を使用し、丁寧に発送❦プレゼント贈り物に最適な「高級手提げ袋」と「ギフトBOX」を無料でお付けします❣️ホワイトブラックブラウンベージュグリーンブルーパープルイエローピンクレッドオレンジGKLPtSVゲージピアッサー銀金GPGFボディピアスファーストイニシャルセカンドバーベル軟骨スタッドフープクロス十字架個性的カジュアル星ハート月マルチカラークリスタルストーンパワーストーンブリンブリン宝石ガーネットアメジストアクアマリンダイヤモンドエメラルドルビー♡——————♡◆期間限定セール中：17800円→8200円✨◆材質【高品質なタングステン製】本物のタングステンカーバイドによって作られており、比重は金とほぼ同じで、その硬度はダイヤモンドに匹敵します。耐久性、低刺激性、優れた耐引掻性などの性能があり、いつまでもその高度な輝きを失いません。◆サイズ:幅8mm❑高品質なタングステンを基調としたメンズ向けのリングになります。美しい輝きが何十年も長く続くと言われている大人気素材です。安心の金属アレルギー対応です♪❑古代ケルト族の描法を用いてドラゴンをイメージしたお守りの指輪です。マットなラインがスマートな印象を放ち、サイドの鏡面仕上げでエッジを利かせ、シンプルながらも重厚で存在感のあるアイテムに仕上げました。❑職人の手により一つ一つ丹念に仕上げられ、細部にまでこだ割り抜いた高品質な仕上がりになっております。❑大切な方へのプレゼントにはもちろん、自分へのご褒美にも。♡——————♡✅匿名発送、追跡付、自宅ポストへお届け✅郵便局、コンビニ受け取りに変更可能☻✅各種割引できますのでプロフィールご参考に下さい✨「ジュエリー専門店」としての品質保証とお客様がご満足頂けるサービスをご提供させて頂きます⭐️♡——————♡64