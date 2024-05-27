定価¥56,100 VERSACE メドゥーサ ピアス ユニセックス

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■100%正規品近年メルカリ内でもハイブランドのフェイク品が多数出回っているため正規品かどうかご心配されるお客様もいらっしゃると思いますので買付先が分かる購入証明書（インボイス）を付属致します！また仮に偽物であった際は、警察に通報して頂いても構いません。勿論返金も致します。品質に関しても国内で販売されている物とまったく同じです。■仕入れ先イギリスのロンドンに本社がある大手高級セレクトショップでファッション誌でも取り上げられるほど有名です。■国内定価よりも安い理由イギリスの仕入れ先から大量に購入する事を条件に通常価格よりも割安で卸して頂いているため国内定価を大幅に下回る価格でのご提供が可能となっております。■配送について佐川急便とビジネス契約をしているため佐川急便にて発送致します。※掲載写真は当店で撮影したものです。（2.3枚目除く)↓↓↓↓↓↓↓↓以下商品情報↓↓↓↓↓↓↓↓■ブランド名:VERSACE■商品名:メドゥーサイヤリング（ピアス）■国内公式価格:56,100円(2枚目画像参照)■状態:新品未使用品■付属品:本体、箱、カード、購入証明書（インボイス）■商品詳細:ヒンジ式の留め具が特徴の長方形のメドゥーサイヤリング。ヴェルサーチェのジュエリー製品は、鉛やニッケルを一切使用していません。すべて低アレルギー性素材を使用。■ブランド型番:1009584-1A00620_DTU_UNICA_3J000__■サイズ:横0.7x厚み1x高さ2.5cm6g何か疑問点等ございましたらコメント頂ければ幸いです！宜しくお願い致します^^