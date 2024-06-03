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- 【美品】シュプリーム × ザノースフェイス Sロゴ ボアブルゾン L ライム
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商品詳細
【商品】Supreme×THENORTHFACEコラボ20awシュプリーム×ノースフェイスSLogoFleeceJacketSロゴフリースジャケットコラボコレクションの各アイテムは、巨大なサイズのSupremeSロゴを特徴としており、このフード付きフリースジャケットは、ジャケットの左側の大部分がSロゴでカバーされており、右袖にはSupremeとTheNorthFaceの両ロゴがあしらわれています。【カラー】ライム/LIME【サイズ】Lサイズ肩幅55cm,身幅64cm,着丈66cm,袖丈64cm【素材】(表地),ポリエステル85%,アクリル15%(裏地),ポリエステル【状態】高級クリーニング済みで、ほとんど使用感の感じられない極美品です！ボアの潰れもほとんど見受けられません。あくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。ご検討よろしくお願いいたします(^^)ALLEGE【アレッジ】AURALEE【オーラリー】bukht【ブフト】COMOLI【コモリ】crepuscule【クレプスキュール】DIGAWEL【ディガウェル】dulcamara【ドュルカマラ】ESSEY【エッセイ】ETHOSENS【エトセンス】FACETASM【ファセッタズム】Graphpaper【グラフペーパー】HenderScheme【エンダースキーマ】kolor【カラー】markaware【マーカウェア】Mr.gentleman【ミスタージェントルマン】Name.【ネーム】N.HOOLYWOOD【エヌハリウッド】Needles【ニードルズ】Paulsmith【ポールスミス】PHINGERIN【フィンガリン】sacai【サカイ】scye【サイ】STILLBYHAND【スティルバイハンド】Studious【ステュディオス】SUNSEA【サンシー】UNDERCOVER【アンダーカバー】UNUSED【アンユーズド】URU【ウル】
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