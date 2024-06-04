インディアンジュエリー　ホピ　Hopi リング

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商品詳細
カラー···シルバーアクセサリー材質···シルバーインディアンジュエリーショップで購入しました。ホピ族 リング(14号前後•幅12mm)ホールマーク(制作者)あります。少々見ずらいですが5枚目の写真です。ハンドメイド1点物 インディアンの精霊カチナのデザインです。かなりレアでオシャレなデザインです。シンプルでストレートの輪になっています。小さめのサイズなので女性の方やピンキーリング等での使用もお勧めです。以前に収集した作品です。気に入られた方に購入して頂けたら嬉しいです。磨けばまだまだ光ります。北海道、沖縄への発送は行っておりません。✳︎最初の出品価格は¥16000です。✳︎お値段交渉は多少なら可能です。 お問合せ下さい。購入時の金額¥24000
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