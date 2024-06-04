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ターコイズ シルバー カボション オーバル サイドオープン ビンテージ リング
商品番号 H33259043945
商品名

ターコイズ シルバー カボション オーバル サイドオープン ビンテージ リング
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,146 円
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商品詳細

#スリーマショップターコイズシルバーカボションオーバルサイドオープンビンテージリング指輪レトロジュエリー輸入8Y-K□商品詳細【素材】シルバー、ターコイズ【刻印】刻印なし※画像が無いものは、刻印無しです。【時代背景】不明【コンディション】特に目立つ傷や汚れはございません。※画像のケース・ディスプレーは付属しません。
http://narcologia.ru/goods/slide333387.html
http://narcologia.ru/goods/capitation554708.html
http://narcologia.ru/goods/stealth176.html

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