鑑別書付き リビアングラス \u0026 九眼天珠 宝石クラス 天然ガラス 隕石 男女兼用

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商品詳細
◆隕石産物の天然ガラス・リビアングラス◆宝石クラスリビアングラスの九眼天珠彫刻産地:エジプトリビアングラスサイズ:縦39㍉直径13㍉ 白水晶:8㍉ブレスレット内周17.5cm鑑別書付きリビアングラスは、アフリカのエジプト・リビア砂漠で採取される天然ガラスです。ほぼ純粋な珪素と酸素でできています。２８００万年前の隕石の衝突によって地表が一瞬で溶解し、飛散しながら固まったものとされています。現地では、古くからナイフなどの道具や装飾品として使われていました。エジプトのピラミッドからは、リビアングラスを使用した両刃の手斧が発見されています。ツタンカーメンの墓からはリビアングラスで作ったスカラべが見つかり、ツタンカーメン像の目や胸にも使用されているそうです。最近、リビアングラスが採れる砂漠への立ち入りが禁止されました。そのため、これからは新しいリビアングラスの供給は難しい状況です。そのため、価格が高騰しています。これから更に高くなるだろうと予想されます。早めに確保されることをお薦めします。リビアングラスを着けると宇宙からのメッセージを受信しやすくなり、インスピレーションや洞察力が向上します。デルタ波を強化するため、瞑想やヒーリングも深まります。過去世からのカルマを浄化するとも言われます。高貴な波動に満ちた宝石質のリビアングラスです。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln944202.html
http://narcologia.ru/goods/injure563967.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei205871.html
鑑別書付き リビアングラス & 九眼天珠 宝石クラス 天然ガラス 隕石 ...
鑑別書付き リビアングラス & 九眼天珠 天然ガラス 隕石 男女兼用 | フリマアプリ ラクマ
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