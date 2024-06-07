6693 dunhill DUKE 二つ折り 財布

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K230406001/003/10000081#ブロッコリーダンヒル#ブロッコリー財布◆ブランド名ダンヒル◆商品名二つ折り財布デュークマーケトリーウォレット◆カラーブラック系◆素材レザー◆型番・シリアル◆付属品本品◆仕様外側：内側:スナップボタン開閉小銭入れ×1札入れ×1カードポケット×4フリーポケット×2◆サイズ（センチ）横/10.5縦/9幅/1.8素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。◆コンディション【外側詳細】・擦れ剥げ剥がれキズコバひび割れ剥がれロゴ剥げがございます。【内側詳細】・擦れ剥げ汚れ押し跡がございます。【その他】・金具部キズメッキ剥がれがございます。中古品と認識の上ご理解頂き画像ご確認の上ご判断をお願いいたします。写真の色彩に関しましては撮影環境閲覧環境により実物の色と異なる場合がございます。詳細に付きましては分かり得る範囲で明記のないものは未記入となります。予めご了承願います。ご不明な点がございましたらお気軽にコメントください(^^)状態チェックしていますが、商品に不備等ございましたら、評価前にご連絡ください。※鑑定済みの企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、最後まで対応させていただきますm(__)m#ブロ6693#ブロ2304