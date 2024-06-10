曼荼羅（マンダラ）　西チベットの仏教美術　毎日新聞

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占い、曼荼羅、そして仏教が好きな親が愛用していた品です。 仏教が好きな方本質的なマンダラを学びたい方はめちゃくちゃ内容が深いものです。品質は40年以上前にも及びますから、それなりの環境下で保管していても表紙部分の劣化は否めませんがペーパー部分はまだ良い方だと思います。箱の内側に手書きで分割で購入した親の履歴が残っておりますが（笑）そんな味のある本にご興味ある専門家や趣味を持たれてる方はぜひご愛顧ください。昭和56年3月30日発行定価68,000円写真 加藤敬 解説 松長有慶構成 杉浦康平