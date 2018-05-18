s**t kingz「WEEKDAY PLAYDAY」パンフレット

s**tkingzシットキングス2014年公演舞台「WEEKDAYPLAYDAY」パンフレットダンサー史上初の単独日本武道館公演を控えているシッキン。更に人気上昇すること間違いなしかと思います。8ページに及ぶ三浦大知さんとの会談も掲載されています。大きなキズや汚れはありませんが、小さなダメージはあります。出来るだけ写真に載せましたのでご確認の上、納得いただける方のみご購入お願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。stkgzs**tkingzシットキングスシッキンshojiNOPPOkazukiOguri三浦大知



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