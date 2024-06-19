防弾少年団 BTS FC継続特典 継続 SYS ジョングク トレカ ジョングク ...

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商品詳細
BTSjungkookjkジョングクグクアーミーブース継続特典入会特典ペンミファンミーティングmagicshopマジックショップMSSYSSYツアースタジアムツアーspeakyourselfフォトカードトレカ2枚セットです。韓国製品なので初期難等見落としている場合がございます、特に目立つ傷はない方ですが一度人の手に触ったものですのでご理解いただける方のみご購入ください。神経質な方はご遠慮ください。貰ってからすぐバインダーに保存していた美品です！スリーブ＋硬質カードれんが＋防水で発送致します#BTS#防弾少年団バ#ンタン#ナムジュン#RM#ソクジンジン#JIN#ユンギ#SUGA#ホソクホビ#J-HOPE#ジミン#JIMIN#テヒョン#テテV#ジョングクグク#JUNGKOOK#花様年華BE#ミニフォト#トレカ#フォト
http://narcologia.ru/goods/manufacture549241.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper992109.html
http://narcologia.ru/goods/waveform240417.html
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