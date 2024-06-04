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- ♢ガンヌ 「日陰帽子の女」リトグラフ
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商品詳細
ガンヌのリトグラフです。とても良い作品です！エディションナンバー132/150になります。額すれ傷、汚れみられます。サイズ:額横82.4cm×縦66.3cm×厚さ(金具除く)2.1cm額金属アクリル中古品ですので、ご理解のある方のご購入をお願い致します。【ご注意】私の出品する商品を、丸々コピーして他のサイトに転載している方がいます。私が出品しているはメルカリのみです。他のサイトで見かけたときは、決して購入しないで下さい。詐欺サイトですのでお気を付け下さい。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement915099.html
http://narcologia.ru/goods/response487442.html
http://narcologia.ru/goods/update717695.html
出品10/2まで】イヴ・ガンヌ「花と花瓶」リトグラフ 直筆サイン入り ...
額装】 版画 リトグラフ 白樺 画家サイン有り-
出品10/2まで】イヴ・ガンヌ「花と花瓶」リトグラフ 直筆サイン入り ...
額装】 版画 リトグラフ 白樺 画家サイン有り-
透明水彩画 草原のエンジェル Ｆ6 額縁なし-
絵画 作者不詳 印章有 水彩（色紙） 風景画 逸品 N174-
新しいスタイル 肉筆油絵【河口湖からのラベンダー富士】がんどう ...
出品10/2まで】イヴ・ガンヌ「花と花瓶」リトグラフ 直筆サイン入り ...
出品10/2まで】イヴ・ガンヌ「花と花瓶」リトグラフ 直筆サイン入り ...
城景都 版画 女性 63 100 額装 C R5083B - 通販 - gofukuyasan.com
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城景都 版画 女性 63 100 額装 C R5083B - 通販 - gofukuyasan.com
美品 絵画 小泉守邦 画伯 「天空暁光日神」-
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出品10/2まで】イヴ・ガンヌ「花と花瓶」リトグラフ 直筆サイン入り ...
額装】 版画 リトグラフ 白樺 画家サイン有り-
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出品10/2まで】イヴ・ガンヌ「花と花瓶」リトグラフ 直筆サイン入り ...
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美品 絵画 小泉守邦 画伯 「天空暁光日神」-