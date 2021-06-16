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サプライチェーンマネジメント辞典APICSディクショナリー
商品番号 D66022322865
商品名

サプライチェーンマネジメント辞典APICSディクショナリー
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 5,040 円
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商品詳細

「サプライチェーンマネジメント辞典APICSディクショナリー」APICS/日本APICSコミュニティーAPICSDictionary翻訳チーム/ASCM定価:￥6000#APICS#日本APICSコミュニティーAPICSDictionary翻訳チーム#日本APICSコミュニティーAPICS_Dictionary翻訳チーム#ASCM#本#社会／経営※　中はきれいな状態ですが、3枚目の写真にありますように側面上部にピンクのマーカーによる書き込みがあります。　　中古品であることをご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/rebellion671878.html
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