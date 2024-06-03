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- 桶胴太鼓 1尺3寸２分
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商品詳細
かなり古い物で、145年前の桶太鼓になります。●製造、明治11年.145年前(2枚目写真参考)●付属品、太鼓本体のみ、ストラップ、バチは付きません。●サイズ、1尺3寸2分(40センチ)●長さ、42センチ●重さ、約4キロ●皮、牛●皮状態、シミ、また胴の当たる面に多少のヒビがありますが問題なく良好です。(4枚目5枚目写真参考)●胴、ヒビあり、塗装修繕あり。●タガ、ワレ、補修あり、タガ部分に針金で巻いてある。ラメが少し付いている所がある。胴の真ん中は鉄リングがある。(6枚目7枚目8枚目9枚目写真参考)伏せ置き、担ぎにも使えます。骨董品としてもどうぞ。内側に記載がありますが、全部読めません。ただ製造はわかります。かなり古い物で貴重な物ってのはわかります。やはり古い物、中古品で素人保管の為キズ汚れ等などございます。ご理解の上ご購入下さい。またトラブル等避ける為、購入後の返品、クレームは受け付けません。ご理解の程よろしくお願い致します。#和太鼓#太鼓#桶胴太鼓#桶太鼓#1尺3寸#据え置き#伏せ置き#古い#明治#145年前#骨董品
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http://narcologia.ru/goods/recycling866214.html
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桶胴太鼓 1尺3寸２分 経典ブランド www.geyrerhof.com
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桶胴太鼓 1尺3寸２分 経典ブランド www.geyrerhof.com
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