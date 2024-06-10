lost　ロスト　DVD　ディスク　ケース　BOX　ボックス　セット

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商品詳細
LOST ロストDVDボックス ディスク コンプリート全巻 1～6 ディスク ケース100000円ほどで購入したかと思います。購入後、数回視聴してから保管しておりました。自宅保管にご理解くださいませ。ディスクに曇りが見られますが、再生には問題ありません。稼働確認済み。
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