【直筆サイン入り】八村倫太郎 写真集 record

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八村倫太郎ファースト写真集「record」 直筆サイン本シュリンク付き新品未開封品注文の際に謝って2冊購入してしまったので、1冊お譲りいたします。■家族に喫煙者及びペットは、おりませんのでご安心下さい。■当商品は素人保管のため、気になさる方はご購入をお控え下さいませ。どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m八村倫太郎recordWATWINGワニブックス