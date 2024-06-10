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ホットトイズ/ニューゴブリン
商品番号 M39284104465
商品名

ホットトイズ/ニューゴブリン
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 5,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···1/6サムライミ版スパイダーマンヴィランのニューゴブリンになります。破損パーツ無し比較的綺麗な状態です。あくまで中古品になりますので見落としある場合がございます。ご了承下さい。整理の為他にもホットトイズフィギュア多数出品してますのでご覧下さい。値下げ不可。
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