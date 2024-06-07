アーマード・コア6 ファイアーズオブルビコン コレクターズエディション PS5

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商品詳細
ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICONコレクターズエディションPS5です。オンラインサイトで購入した新品未開封です。お支払いいただいた後、24時間以内にらくらくメルカリ便のヤマト宅急便で発送します。最後の写真のようにダンボールに入れて空間に紙を入れて梱包し発送します。◆同梱物・『ARMOREDCORE™VIFIRESOFRUBICON™』ゲームソフト・AC「NIGHTFALL」スタチュー（全高19cm※台座含む）・アートブック（ハードカバー仕様/48P）・スチールブック・ロゴピンズセット・オリジナルステッカーセット・デジタルサウンドトラック「PS5ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICONコレクターズエディション」#ゲーム#アクション#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
http://narcologia.ru/goods/ambassador413306.html
http://narcologia.ru/goods/message397827.html
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