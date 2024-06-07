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植物図鑑　『牧野新日本植物図鑑』　牧野冨太郎
商品番号 X60255225322
商品名

植物図鑑　『牧野新日本植物図鑑』　牧野冨太郎
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,509 円
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商品詳細

NHK朝の連続テレビ小説『らんまん』の主役のモデルになった牧野冨太郎の著作です。牧野富太郎の植物図鑑牧野新日本植物図鑑北隆館昭和54年10月15日　第36版発行定価15000円外箱は日焼けやシミがありますが、破れはありません。多少の傷あり。写真でご確認ください。本体内部は書き込みも破れもなく、極めて良い状態であると思います。ビニールカバーの破れもありませんが、少し埃っぽさはあります。あくまでも古本である事をご理解ください。ご不明点・写真の追加希望等ございましたら、ご気軽にコメントください。値下げ交渉等もお受けします。ご気軽にコメントください。#植物図鑑　#牧野冨太郎　#朝ドラらんまん#植物図鑑　#参考書　#牧野新日本植物図鑑
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