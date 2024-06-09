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エックス・レイ レイ・デイヴィス キンクス 初版 SF小説的自伝　レイデイヴィス
商品番号 E82496994040
商品名

エックス・レイ レイ・デイヴィス キンクス 初版 SF小説的自伝　レイデイヴィス
ブランド名 Evital
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エックス・レイレイ・デイヴィスキンクス初版TOKYOFM出版SF小説的自伝カバーに、経年によるスレ、キズ、シワ、ヤケ、汚れ等使用感があります。天地小口に若干のヤケ、シミがあります。（写真参照）中身については、ページ折れや書き込み等なくキレイです。初版本です。#エックスレイ#レイデイヴィス#キンクス#X-RAY#RayDavies#KINKS#激レア#レア
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