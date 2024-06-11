アトリエ 黄昏の錬金術師トリロジーDXスペシャルコレクションボックス

ハッピーサンデーの落札期限の10月22日まで値下げ出品します。バラ売り❌ペット・喫煙者はいません。当時、Amazonにて購入しました、Switch版【アトリエ黄昏の錬金術師トリロジーDXスペシャルコレクションボックス】となります。ソフトは開封済みです。特典は撮影のため取り出しましたが全て未開封品です。写真6枚目、7枚目外装の箱にやや折り目がありますが、その他目立つキズ汚れはみあたりません。#ハッピーサンデー#ハッピーアワー#アトリエ



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