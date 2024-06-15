⭐4枚CDset⭐香港⭐Twins「Ho Hoo Tan」⭐ツインズ⭐

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商品詳細
⭐4枚CDset⭐香港⭐Twins「HoHooTan」⭐アルバム⭐IDOL⭐アイドル■Twins「HoHooTan」広東語アルバムCD+DVD(右下)■ツインズ(左下)シール付き■ツインズ(左上) 20cm×20cm蔡卓妍シャーリーン・チョイCharleneChoi■ツインズ(右上) 20cm×20cm鍾欣桐ジリアン・チョンGillian⭐未開封⭐※少しヤケありm(__)m※写真のもの全て送ります。ーーーーーーーーツインズ蔡卓妍シャーリーン・チョイCharleneChoi鍾欣桐ジリアン・チョンGillian
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