TAC 電験二種 １次対策 数学・理論 ＤＶＤ通信講座

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◆TAC電験二種１次対策講義数学・理論［全16回（数学6回＋理論10回）］１次試験対策＜2023年合格目標＞１次対策数学・理論 ＤＶＤ通信講座◆新品購入後、全DVDを一度再生しました。基本テキスト、トレーニングに書込みはしていません。●教材数学・理論基本テキスト（1冊）数学・理論トレーニング（1冊）●DVD[数学]150分×全6回DVD6枚[理論]150分×全10回DVD10枚詳細は、下記で確認お願いします。https://www.tac-school.co.jp/kouza_denken/denken2_crs_1stsingle.html◆その他、注意事項：写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。