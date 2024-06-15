ファイナルファンタジーIV ゲームボーイミクロ　本体

【外箱完備・動作確認済み】 ※ソフト、ポーチは欠品【状態】・本体に多少の小傷、汚れはありますが、通常動作には影響の無いコンディションです。・外箱に多少の擦れ等あり。■除菌クリーニング済みの商品となります。



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