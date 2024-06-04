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最終価格、ガエーゴス　マウナケアゴルフコース　シルクスクリーン
商品番号 N96282253051
商品名

最終価格、ガエーゴス　マウナケアゴルフコース　シルクスクリーン
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 12,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハワイ好き、ゴルフ好きの方にはたまらない、ハワイを思い出させる絵画です。少しの間飾り、後はしまっておりました。綺麗な状態です。額のサイズ横67センチ、縦55センチ作品証明書有り。最後の2枚の写真にある白いものは光の反射になります。
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