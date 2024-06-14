SACD 「スティッキー・フィンガーズ」ザ・ローリング・ストーンズ

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商品詳細
アーティスト：ローリング・ストーンズタイトル：スティッキン・フィンガーズ廃盤/SACD～SHM仕様/紙ジャケット/帯付きSACDSHM紙ジャケットRollingStonesミック・ジャガーMickJaggerキース・リチャーズKeithRichardsチャーリー・ワッツCharlieWattsビル・ワイマンBillWyman何回か聴いた程度です。素人目ですがジャケットやCD裏面も綺麗な状態です。自宅保管でしたのでご理解の上ご購入お願い致します。
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