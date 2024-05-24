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Martha Reeves\u0026Vandellas /In Concert レア廃盤
商品番号 F50839351785
商品名

Martha Reeves\u0026Vandellas /In Concert レア廃盤
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,170 円
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商品詳細

MarthaReeves\u0026Vandellasマーサリーブス/InConcertになります。一度見てから暗所にて保管。コレクション用に保管していました。なかなか手に入らないと思います。MarthaReeves\u0026Vandellasの有名曲多数収録。[DVD]1.DancingInTheStreet2.NowhereToRunTo3.Heatwave4.ComeAndGetTheseMemories5.JimmyMack6.DancingInTheStreet7.HoldOnI’mComing8.WrapItUpI’llTakeIt9.Something’sWrongWithMyBaby10.SoulManHeatwaveライブ収録自宅保管の為神経質な方はご遠慮ください。希少レア廃盤LIVEDVDMOTOWN
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