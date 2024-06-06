BTS MOTS7 トレカセット

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BTSMOTS7Ver.4トレカコンプセットです7人分の個人トレカがセットになっていますアルバムより自引きしたものから知り合いより譲り受けたものなどがございますが全て公式です入手後はスリーブに入れ、暗所にて保管しておりました他の商品と同時購入で多少のお値引きをさせていただきますので、ぜひともご検討ください即購入⭕️売り切りたい為、バラ売りは対応不可ですその他、ご質問等がございましたらお気軽にお声掛けください