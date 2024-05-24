蝋型鋳造　雨龍書鎮　置物

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蝋型鋳造の雨龍書鎮です。非常に精密で今にも動き出しそうな雨龍が堂々と彫られた逸品です。また、蝋型鋳造という製法は、蜜蝋をで型を掘り、溶かし、土の中から流出させて、空洞になったところへ溶かした銅を注入する製法で、細部に至るまで細やかな細工が出来る代わりに、一品しかつくれない。まさに一品ものであり、美術品そのものの製作方法です。蝋型鋳造について知っている方からご存知かと思いますが、普通の骨董屋で購入する場合、同程度の細工で、これ以下の価格のものは、全国を調べても無いと思います。大きさは測る場所によって誤差がありますがおおよそ横22㎝前後高さ5㎝前後です。（古い物の為、歪みなどで測る場所によって数ミリの誤差がある可能性があります、あらかじめご了承ください）ただ、骨董品としては美品ですが、あくまで古美術品です。時代によるスレ、汚れ、焼成時による磁貫入などはあります。特に汚れは、蔵出しのままにしてある場合があります、汚れについては、ご購入の際は、蔵出しの骨董品という事を十分にご理解の上、ご検討下さい。 また、値段のつけ方はテキトーですが・非常識な値下げ交渉・値下げ交渉中からの購入意志を明確にしないままの音信不通（※こちらから値引きしたお値段を提示したにも関わらず、購入意思を明確にしないまま放置など）などの迷惑行為をされる方はその時点でブロックする可能性があります。 基本的に、少しづつ値段を下げて行きますので、ご自身が納得出来る金額になった時、ご購入下さい。猪口書道中国酒盃杯盃馬上杯さかずき古伊万里陶器磁器ぐい呑九谷備前瀬戸茶道具芸術レトロアンティーク雑貨種類···その他主な素材···銅