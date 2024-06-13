喰霊-零- DVD 及びコミック本　喰霊 全巻セット

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●状態：14年前の発売時にDVDはネットで購入し、本は全巻書店で購入しました。DVDはディスク及びケース共にキズ、汚れほとんどありません。本については全巻共にカバーを外さずに一度だけ読みましたが、折れ目や傷はほとんどありません。色やけはあります。●カバー：あり・帯あり●ヤケ：あり●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：なし●その他、注意事項：中古品ということをご理解の上ご検討ください。発送につきましては、土日に発送となりますので購入いただいた曜日によっては、発送日が早くなりますのでよろしくお願いします。どうしても早く欲しい場合はご相談ください。金額についても、ご相談いただければできる限り協力いたします。