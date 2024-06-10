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ヴァンガードパシフィカ24枚セット
商品番号 V65247084271
商品名

ヴァンガードパシフィカ24枚セット
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 5,547 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴァンガードパシフィカのセットになりますセット内容は以下の通りですトップアイドルパシフィカRRR2枚SP２枚プラネットアイドルパシフィカPR5枚エターナルアイドルパシフィカRRR5枚トゥインクルハピネスパシフィカGR２枚PR４枚ファンタスティックパッションパシフィカGR４枚目立った傷や汚れなしと記載ですが、カードによっては多少のスレなどがあるかもしれませんので、写真を確認の上でご購入をお願いします発送時はスリーブに入れて発送させて頂きます即購入OKです宜しくお願いしますロイヤルパラディンゴールドパラディンシャドウパラディンなるかみむらくもたちかぜダークイレギュラーズペイルムーンネオネクタールメがコロニーリンクジョーカーケテルサンクチュアリドラゴンエンパイアブラントゲートダークステイツストイケイアTCGトレーディングカードゲーム
http://narcologia.ru/goods/capitation951908.html
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