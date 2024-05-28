ZeeNuNew写真集　Day2☆DOMUNDI☆Cutie Pie☆じぬぬ

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【 朗報 】Zee×Nunew遂に交際認める…！？ ［ じぬぬ / Cutie Pie / BL / タイ沼 ］



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海外人気も高く各国でファンミが行われているCutiePie、続編CutiePie2You主演のZeeNuNewの公式ファースト写真集です。二人の仲良しアツアツツーショット写真が満載です。プールシーンからお風呂シーンと様々なZeeNuNewを堪能できます。お部屋に飾って、好きな時にZeeNuNewを見て、ほっこり幸せな気持ちにさせてくれます♪◆商品：ZeeNuNew写真集Day2（A4サイズ：21×29.5cm）×1点◆付録：ポスター（A3サイズ：29.9×41.9cm）×1枚◇ページ数：120ページ◇重量：670g ※中の確認のため、一度開封しております。★★以下ご了承の上、ご購入ください★★★・海外からの輸送時に緩衝材等で保護していますが、輸送時の衝撃により折れ跡、傷跡、凹み跡、ゆがみ等がある場合がございます。・サイズや重さ等は素人採寸の為、多少の誤差がある場合がございます。・お使いのモニター画面によっては現物の色と若干異なる色に見える場合がございます。・新品未使用品ですが、出版工程や、出版社・店舗等での保管状況により、擦れ跡、コーティング剝がれ、ヨレ、折れ跡等がある場合がございます。・海外での印刷物のため、購入当初より印刷ズレ、インク汚れ、背表紙接着部分の膨らみ等がある場合がございます。#ZeePruk#NewChawarin#zeenunew#じぬぬ#HiaLian#Nu-Kuea#MaxNat#HiaYiDiao#YDestiney#TutorYim#NuerSyn#WhyRU?#ZeeSaint#FighterTutor#CutiePie#DOMUNDITV#タイ沼#タイBL#タイドラマ