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【美品】リアルアーケードPro.V HAYABUSA HORI アケコン RAP
商品番号 B29362057672
商品名

【美品】リアルアーケードPro.V HAYABUSA HORI アケコン RAP
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 6,543 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HORIRAPrealarcadeproVhayabusaハヤブサ　アケコン　アーケードコントローラー【PS4/PS3/PC対応】リアルアーケードPro.VHAYABUSAフタ欠品になります動作確認しましたがタッチパネル、連射モードなども問題ありませんでした。
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