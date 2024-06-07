【美品】リアルアーケードPro.V HAYABUSA HORI アケコン RAP

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商品詳細
HORIRAPrealarcadeproVhayabusaハヤブサ アケコン アーケードコントローラー【PS4/PS3/PC対応】リアルアーケードPro.VHAYABUSAフタ欠品になります動作確認しましたがタッチパネル、連射モードなども問題ありませんでした。
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