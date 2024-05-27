オードリー若林正恭　2018年ラブオアシック限定レアTシャツ【限定値下げ】

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グッズ種別···Tシャツサイズ…Mサイズ、大きめ、丈はかなり長めです。20181101開催、ユーロライブで開催された若林さん単独ライブ限定のグッズとなります。一回だけの販売なので貴重な品です。※急きょ出品取り下げの可能性もあります。未着用、サイズ確認のために開封しました。美品ですが自宅保存ですので、気になる方はご検討の上ご購入ください。即購入可能です。濡れ防止の上、お送りします。#オードリー#若林正恭#Loveorsick