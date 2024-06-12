

レア初版 Jonas Wood / Sports Book - 洋書



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JonasWoodが手掛けたスポーツ選手を題材にしたアートブックです。2016年の再版では無く、2009年の初版です。オークションなどほとんど出ない貴重なものですので、探されていた方はこの機会に是非ご検討くださいませ。【商品状態】表紙、裏表紙に多少スレ、擦れがありますが、中面は良好です。【JonasWood｜ジョナス・ウッド】1977年生まれ、アメリカ・ボストン生まれ。ホバート\u0026ウィリアムスミスカレッジ（アメリカ）で心理学を学び、ワシントン大学（アメリカ）で絵画を学ぶ。現在、ロサンゼルスを拠点に活動中。2010年「HammerProjects」ハマー美術館（アメリカ）、2016年「StillLifeWithTwoOwls」ロサンゼルス近代美術館（アメリカ）で個展を、2017年はフォールリンデン美術館（オランダ）で２人展、2018年にはダラス美術館（アメリカ）では個展を開催。「ルイヴィトン」とのコラボや、「RxArt」とのプロジェクトでは国立小児病院（アメリカ・ワシントン）に作品を提供するなど、幅広く活躍中。作品はニューヨーク近代美術館・ハマー美術館・シカゴ美術館（アメリカ）などに収蔵。