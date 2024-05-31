希少☆メビウス 画集 B砂漠の40日間

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宮崎駿などに影響を与えた伝説の漫画家メビウス 画集 B砂漠の40日間※表紙はメビウスのイラストが浮き出して見える「3D立体視」特殊加工※巻末にメビウス最新インタビュー収録出版社‏:‎飛鳥新社(2009/6/11)発売日‏:‎2009/6/11言語‏:‎日本語単行本‏:‎152ページ集めてましたが断捨離します古い本なので状態悪いにしてますがはじめにぱらぱら見た程度なので基本的にはきれいだと思いますですが一応個人保管だったこと古い本なので経年劣化など四方のスレなどご了承ください。詳しくは画像にてご確認くださいオビの状態はヨレなどあります。【内容】世界中に影響を与えたフランスの漫画家「メビウス」の最高傑作、日本版が発売!「これは私の作品の中で、最も新しいものでありながら、最も懐かしいものである」メビウスこの作品は、60歳を過ぎたメビウスが、ラフスケッチや下描きをせずに一発描きで、しかも修正ひとつ入れずに仕上げた、奇跡の絵物語である。砂漠で瞑想する男の前に現れる無数の神秘的イメージ。天使や髑髏、宇宙的生命体から不思議動物まで、夢幻の光景を筆のおもむくまま、自由に描ききった、まさに「神の業」!※表紙はメビウスのイラストが浮き出して見える「3D立体視」特殊加工※巻末にメビウス最新インタビュー収録