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アースシェイカー全曲集 Complete Colloection=2
商品番号 B31108105628
商品名

アースシェイカー全曲集 Complete Colloection=2
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,755 円
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商品詳細

アースシェイカー「コンプリートコレクション2」バンドスコア（ギター＆ベースタブ譜付）1991年渡辺音楽出版発行アースシェイカーの人気曲21曲を掲載。今では入手困難な希少品だと思います。特に、ComeOn.ウィスキー＆ウーマン、RadioMagicなど、ライブでやると盛り上がる曲が沢山♪写真の通り、古い本ですので、その点をご理解ください。#アースシェイカー#EarthShake#石原慎一郎#シャラ#西田昌史#マーシー#甲斐貴之#ギター#スコア#タブ譜#バンドスコア#工藤義弘楽器・演奏スタイル...バンド種類...タブ譜,フルスコア,ドラムスコア音楽ジャンル...ハードロック、ヘヴィメタル
http://narcologia.ru/goods/Lincoln554202.html
http://narcologia.ru/goods/procurement74633.html
http://narcologia.ru/goods/protein548034.html

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