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値下中)Yes, I am Tzuyu フォトブック 写真集 ツウィ TWICE
商品番号 U67371409233
商品名

値下中)Yes, I am Tzuyu フォトブック 写真集 ツウィ TWICE
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 4,950 円
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商品詳細

Yes,IamTzuyu.1STPHOTOBOOKBluever.TWICEのメンバー、Tzuyu（ツウィ）の初の写真集。コメントなし即購入OKです。■仕様　フォトブック、224×290mm/254P■本の状態　・本、カバー、トレカ2枚、ポストカードのセットです。セットのみの販売です。　・トレカ未開封(2枚入っていますが未開封の為、上部のカードのみ撮影されています)　・本とカバー右下に傷あり(配送時の傷です。写真を参照して下さい)■発送　・プチプチにて梱包し、ビニール袋に入れて簡易的な水漏れ対策して発送予定です。■その他　・Amazon参考価格:25,980円〜(8/17現在)　・美品だと思いますが、神経質な方はご遠慮下さい。NCNRでお願い致します。
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