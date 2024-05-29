値下中)Yes, I am Tzuyu フォトブック 写真集 ツウィ TWICE

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Yes,IamTzuyu.1STPHOTOBOOKBluever.TWICEのメンバー、Tzuyu（ツウィ）の初の写真集。コメントなし即購入OKです。■仕様 フォトブック、224×290mm/254P■本の状態 ・本、カバー、トレカ2枚、ポストカードのセットです。セットのみの販売です。 ・トレカ未開封(2枚入っていますが未開封の為、上部のカードのみ撮影されています) ・本とカバー右下に傷あり(配送時の傷です。写真を参照して下さい)■発送 ・プチプチにて梱包し、ビニール袋に入れて簡易的な水漏れ対策して発送予定です。■その他 ・Amazon参考価格:25,980円〜(8/17現在) ・美品だと思いますが、神経質な方はご遠慮下さい。NCNRでお願い致します。