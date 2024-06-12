【ほぼ新品】NINTENDO SWITCH HAD-S-KA 本体

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商品詳細
NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ2021年に購入し、数回しか使用しておりません。テレビに繋がず本体のみ使用しているため未使用品もあります。箱に入ったまま保管しておりました。出品する前に動作確認済みです。#任天堂#Nintendo
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