YAMAHA フルート　銀メッキ２１１s Ｅメカ付き

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YAMAHAフルート型番(商品名)：YAMAHAフルートYFL-211S管楽器ハードケース付属Eメカ付重量：600g◆商品の状態◆中古品ですが、目立つキズなどもほとんどありません。金属部をきれいに磨いたうえで出品しております！また、簡易的な音出し、動作確認済みになります。中古品という事をご了承下さる方のご購入宜しくお願い致しますm(__)m◆付属品◆本体ハードケースメンテナンス棒★商品説明★フルート独特の息づかいを正しく導くリッププレートの形、大きさ、角度のバランス、そして押さえやすく美しいキイへのこだわりはコンマ1mm単位。最先端の技術と熟達した手仕事を組み合わせ、一本一本丹念に作り込んでいます。その吹きやすさと正確な音程、素材の特性を生かした音色の美しさが、フルートを奏でる歓びへと誘います。商品の感じ方には個人差があるので、神経質な方中古品にご理解いただける方の購入をお待ちしております。アルコール除菌簡易クリーニングをしたのち、丁寧に梱包し、発送いたします。種類···フルートレベル···初心者