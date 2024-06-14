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【新品未使用】SiM MAHモデル　ポロシャツ　Sサイズ
商品番号 F55074138549
商品名

【新品未使用】SiM MAHモデル　ポロシャツ　Sサイズ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SiMのMAHさんが着用されているデザインのポロシャツ　Sサイズです。かなり前に2点購入し、1つは保存用にずっと大切にとっておいたのですが、最近はライブに行かなくなってしまった為出品いたします。レアなお品かと思います。SiMが、MAHさんが大好きな方にお譲りしたいです。【新品未使用品】ではありますが、長期間自宅保管している為、細かいことが気になる方や神経質な方はご遠慮ください。購入前にプロフのご確認をお願い致します。(コンビニATM支払いの方は、購入後に必ずお支払予定日のご連絡をお願いいたします。)発送はメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便を変更する場合があります。送料や手数料があります為、今のところお値下げは考えておりません。
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