【新品未使用】SiM MAHモデル　ポロシャツ　Sサイズ

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SiMのMAHさんが着用されているデザインのポロシャツ Sサイズです。かなり前に2点購入し、1つは保存用にずっと大切にとっておいたのですが、最近はライブに行かなくなってしまった為出品いたします。レアなお品かと思います。SiMが、MAHさんが大好きな方にお譲りしたいです。【新品未使用品】ではありますが、長期間自宅保管している為、細かいことが気になる方や神経質な方はご遠慮ください。購入前にプロフのご確認をお願い致します。(コンビニATM支払いの方は、購入後に必ずお支払予定日のご連絡をお願いいたします。)発送はメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便を変更する場合があります。送料や手数料があります為、今のところお値下げは考えておりません。