ゲーメスト増刊号　ストリートファイターⅡ 3冊セット

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商品詳細
比較的奇麗なものかと思います未使用の付属のポスターが付きますがⅡXのポスターが行方不明でありません
http://narcologia.ru/goods/Persia578988.html
http://narcologia.ru/goods/flight972628.html
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